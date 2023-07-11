Тарасова пожелала выздоровления фигуристке Щербаковой

Олимпийская чемпионка заболела мононуклеозом и приостановила тренировки

ТАСС, 11 июля. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова пожелала олимпийской чемпионке по фигурному катанию Анне Щербаковой выздоровления. Комментарий Тарасовой во вторник приводит "Спорт-Экспресс".

11 июля портал Sport24 сообщил, что Щербакова заболела мононуклеозом и приостановила тренировки.

"Желаю Аньке выздоровления. Где она зацепила эту болезнь? Все сейчас болеют, к сожалению", - сказала Тарасова.

Щербаковой 19 лет, в ее активе также победы на чемпионате мира (2021) и командном мировом первенстве (2021), две серебряные награды чемпионатов Европы (2020, 2022). В августе 2022 года Щербакова была прооперирована в связи с разрывом заднего рога мениска и не выступала на турнирах серии Гран-при России и чемпионате страны. 18 марта фигуристка впервые приняла участие в соревнованиях после победы на Олимпиаде в Пекине - на турнире шоу-программ "Русский вызов" в Москве. 16 июня Министерство спорта России включило Щербакову в резервный состав кандидатов в сборную России на следующий сезон.