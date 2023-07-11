Президент "Барселоны" Лапорта уверен, что клуб сыграет в Лиге чемпионов в следующем сезоне

Решение УЕФА о допуске клуба может быть пересмотрено в случае обнаружения новых фактов по делу бывшего вице-президента судейского комитета Испании Энрике Негрейры

ТАСС, 11 июля. Испанская "Барселона" примет участие в следующем розыгрыше Лиги чемпионов, поскольку расследование Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завершится в пользу команды. Такое мнение высказал во вторник в интервью газете Mundo Deportivo президент клуба Жоан Лапорта.

"Если что-то есть, пусть это будет расследовано до конца, но это другие вопросы, а не коррупция. Мы уверены, что "Барселона" выйдет невредимой, потому что там ничего нет. Я сказал [президенту УЕФА] Александеру Чеферину, и он это понял. Как бы то ни было, следователи пришли к выводу, что никакого наказания назначаться не должно", - сказал Лапорта.

Президент "Барселоны" уверен, что целью расследования было устроить кампанию по клевете против клуба. "Я убежден, что это дело останется в памяти каждого. Зачинщики хотели развернуть клеветническую кампанию. Предстоящая Лига чемпионов стоила нам многого, и, возможно, мы ее выиграем в итоге".

30 июня газета AS сообщила, что комитет УЕФА принял решение допустить "Барселону" до участия в следующем сезоне Лиги чемпионов. При этом отмечалось, что в случае обнаружения новых фактов по делу бывшего вице-президента судейского комитета Испании Энрике Негрейры решение может быть пересмотрено.

По информации СМИ, в период с 2001 по 2018 год Негрейра получил около €7 млн за предполагаемые консультации для "Барселоны", связанные с работой арбитров. Как ранее сообщала газета El Pais, компания бывшего зампредседателя технического комитета арбитров передавала в офисы "Барселоны" конверты каждый раз, когда клуб играл матч чемпионата или Кубка Испании. В послании был письменный отчет и видео с анализом профиля арбитра, который должен был судить следующий матч.

15 марта стало известно, что суд Барселоны принял к рассмотрению представленную прокуратурой жалобу против двух бывших президентов "Барселоны" и самого клуба. Их подозревают в коррупции и искажении в документах. Судья также поручил гражданской гвардии заняться расследованием дела.