СМИ: Мирру Андрееву оштрафовали на $8 тыс. за неспортивное поведение в матче Уимблдона

Причиной стали два эпизода, в которых 16-летняя теннисистка бросила ракетку на корт

ТАСС, 11 июля. Российская теннисистка Мирра Андреева была оштрафована на $8 тыс. за неспортивное поведение в матче четвертого круга Уимблдона против американки Мэдисон Киз. Об этом во вторник сообщил журналист издания iPaper Sport Джеймс Грэй.

"Причиной штрафа стали два эпизода, в которых Андреева бросила ракетку на корт", - говорится в сообщении Грэя на его странице в Twitter.

10 июля Андреева уступила Киз со счетом 6:3, 6:7 (4:7), 2:6. Во время матча россиянка была оштрафована на одно очко. В конце третьего сета 16-летняя теннисистка упала и выронила ракетку, судья расценила этот эпизод как брошенную на корт ракетку и оштрафовала спортсменку. После матча Андреева не пожала руку судье на вышке. На пресс-конференции она рассказала, что отказалась от рукопожатия с судьей, поскольку посчитала, что в ее отношении было принято неправильное решение.

Андреева занимает 102-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, на ее счету нет побед на турнирах под эгидой организации. В текущем сезоне она дошла до финала юниорского Australian Open, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой. Андреева принимала участие во втором турнире Большого шлема на взрослом уровне. Ранее она дошла до третьего круга Roland Garros.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующей победительницей турнира является представительница Казахстана Елена Рыбакина, которая ранее выступала за Россию. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).