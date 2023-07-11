Российский теннисист Рублев проиграл сербу Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона

Рублев в восьмой раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема, однако ни разу не смог преодолеть эту стадию соревнований

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев во вторник проиграл второй ракетке мира сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинальном матче Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу серба, посеянного на турнире под вторым номером. Рублев получил седьмой номер посева. В полуфинале Джокович сыграет с итальянцем Янником Синнером (8-й номер посева), который в четвертьфинале победил россиянина Романа Сафиуллина (без номера посева).

Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 побед на турнирах под эгидой организации. В 2021 году вместе с Анастасией Павлюченковой он стал олимпийским чемпионом в смешанном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе команды России. Рублев в восьмой раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема, однако ни разу не смог преодолеть эту стадию соревнований.

Джоковичу 36 лет, он является рекордсменом по количеству побед на турнирах Большого шлема, имея на счету 23 титула. Всего Джокович выиграл 94 турнира под эгидой ATP. Спортсмен является бронзовым призером Олимпийских игр 2008 года в Пекине и обладателем Кубка Дэвиса (2010). Джокович рекордные 389 недель возглавлял мировой рейтинг.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.