Суд отменил отстранение Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола

В июне функционер был заключен под стражу на 60 суток

ТАСС, 11 июля. Шевченковский суд Львова отменил решение об отстранении Андрея Павелко от должности президента Украинской ассоциации футбола (УАФ). Об этом во вторник сообщила пресс-служба организации.

16 июня издание "Футбольный хаб" сообщило, что Шевченковский районный суд Львова постановил заключить Павелко под стражу на 60 суток. Функционер пробудет под стражей до 14 августа. Залог в размере почти 9,9 млн гривен ($270 тыс.), согласно информации источника, будет перечислен в пользу государства. 20 июня в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщили ТАСС, что организация следит за ситуацией с арестом Павелко и находится на связи с УАФ.

В феврале Печерский суд Киева отстранил Павелко от должности до 17 марта, позднее отстранение продлевалось два раза. Издание "Футбольный хаб" со ссылкой на адвоката Павелко Сергея Бойко сообщило, что исполняющим обязанности президента УАФ назначен вице-президент организации Олег Протасов. В апреле Павелко переизбрали в исполнительный комитет УЕФА на четыре года.

В ноябре 2022 года суд арестовал Павелко с возможностью выхода под залог в размере почти 9,9 млн гривен. Главе УАФ было предъявлено обвинение в хищении средств по уголовному делу "о нецелевом использовании средств международной помощи, которые предназначались на строительство завода по производству искусственной травы". Уголовное дело расследовалось с 2021 года, позднее УАФ внесла требуемый залог, Павелко вышел на свободу.