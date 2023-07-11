Хоккеист Гурьянов подписал контракт с клубом НХЛ "Нэшвилл"

Соглашение с российским нападающим рассчитано на один год

ТАСС, 11 июля. Российский нападающий Денис Гурьянов подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Нэшвилл". Об этом во вторник сообщила пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на один год, зарплата хоккеиста составит $850 тыс. Ранее россиянин играл за "Монреаль", куда был обменян из "Далласа" на российского форварда Евгения Дадонова по ходу сезона-2022/23. В 66 матчах регулярного чемпионата НХЛ прошлого сезона Гурьянов набрал 17 (7 голов + 10 результативных передач) очков.

Гурьянову 26 лет, он был выбран "Далласом" на драфте НХЛ в 2015 году в первом раунде под 12-м номером. Россиянин в составе "Далласа" в 2020 году вышел в финал Кубка Стэнли, где команда уступила в серии до четырех побед "Тампе" со счетом 2-4. В шестом матче полуфинальной серии против "Калгари" (7:3) Гурьянов оформил покер, став первым российским игроком, который смог забросить четыре шайбы в матче плей-офф НХЛ. Всего на счету Гурьянова 312 матчей и 128 (60+68) очков в лиге.

В прошлом сезоне "Нэшвилл" по итогам регулярного чемпионата занял пятое место в Центральном дивизионе и впервые за девять лет не попал в плей-офф НХЛ.