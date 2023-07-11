11 июля, 19:39
Футбол в Испании

СМИ: тренера футбольного клуба "Реал" Анчелотти обвинили в налоговом мошенничестве

EPA-EFE/ Daniel Gonzalez
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти
© EPA-EFE/ Daniel Gonzalez

По информации источника, итальянец скрыл часть своих доходов в 2014 году, когда в первый раз тренировал мадридскую команду

ТАСС, 11 июля. Главный тренер испанского футбольного клуба "Реал" итальянец Карло Анчелотти предстанет перед судом по обвинению в налоговом мошенничестве на сумму около €400 тыс. Об этом во вторник сообщила газета El Mundo.

По информации источника, Анчелотти скрыл часть своих доходов в 2014 году, когда он в первый раз работал в "Реале".

Анчелотти 64 года, он возглавил "Реал" летом 2021 года, также он тренировал испанскую команду в 2013-2015 годах. Итальянец стал первым тренером в истории, который выиграл каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе - Англии, Германии, Испании, Италии и Франции. Анчелотти также является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров: в 2003 и 2007 годах он выиграл самый престижный клубный турнир Европы с итальянским "Миланом", в 2014 и 2022 годах - с "Реалом". 

Теги:
Футбол в Испании
© Информационное агентство ТАСС
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