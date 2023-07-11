Ольховский считает, что теннисист Рублев показал хорошую игру в матче с Джоковичем

Рублев проиграл Джоковичу в четырех сетах в четвертьфинале Уимблдона

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев играл очень хорошо против Новака Джоковича, однако серб продемонстрировал сумасшедшее мастерство в четвертьфинальном матче Уимблдона. Такое мнение ТАСС во вторник высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:1, 6:4, 6:3 в пользу серба.

"Мне кажется, что был очень хороший, красивый теннис, на высоких скоростях. Андрей играл очень хорошо, но Джокович сейчас лучший игрок в мире. Это опыт плюс сумасшедшее мастерство и, конечно, талант. Андрей великолепно провел турнир, он играл на очень высоком уровне", - сказал Ольховский.

Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 побед на турнирах под эгидой организации. В 2021 году вместе с Анастасией Павлюченковой он стал олимпийским чемпионом в смешанном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе команды России. Рублев в восьмой раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема, однако ни разу не смог преодолеть эту стадию соревнований.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции РФ на Украине, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.