"Ференцварош" сыграл вничью с "Клаксвиком" в квалификации футбольной Лиги чемпионов

Главным тренером венгерской команды является Станислав Черчесов

ТАСС, 11 июля. Венгерский футбольный клуб "Ференцварош" во вторник на выезде сыграл вничью с "Клаксвиком" с Фарерских островов со счетом 0:0 в первом матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Ответная игра пройдет 19 июля в Венгрии. Победитель этого противостояния сыграет в следующем раунде квалификации с сильнейшим из пары "Хеккен" (Швеция) - "Нью-Сейнтс" (Уэльс), первая встреча этих команд пройдет в среду в Швеции.

С декабря 2021 года главным тренером "Ференцвароша" является россиянин Станислав Черчесов. В прошлом сезоне команда под его руководством стала чемпионом Венгрии и впервые за 47 лет вышла в плей-офф еврокубков. В 1/8 финала Лиги Европы венгерский клуб по сумме двух матчей проиграл германскому "Байеру" (0:2, 0:2). В прошлом сезоне "Ференцварош" также принимал участие в квалификации Лиги чемпионов, где в третьем раунде отбора уступил "Карабаху" из Азербайджана (1:1, 1:3).

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных матчах.