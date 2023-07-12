Теннисист Рублев назвал особенной поддержку зрителей на Уимблдоне

Россиянин во вторник уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале третьего в сезоне турнира Большого шлема

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев ощущал большую поддержку во время выступления на Уимблдоне, это является для него особенным чувством. Об этом спортсмен рассказал на пресс-конференции.

Во вторник Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона. Россиянин в восьмой раз дошел до этой стадии на турнире Большого шлема, однако ни разу не смог пройти дальше.

"Да, я действительно чувствовал большую поддержку все эти две недели, сегодня было то же самое, - сказал Рублев. - Как я уже говорил, учитывая, из какой я страны, иметь эту поддержку - это особенное чувство. Не знаю, иногда я чувствую, что не заслуживаю этого или что-то в этом роде. Я не знаю, что вам нужно сделать, чтобы получить эту поддержку, очень благодарен за это".

"Конечно, в прошлом году я был расстроен, не сыграв на одном из лучших турниров в нашем виде спорта. Но будучи здесь в этом году, я был благодарен, я счастлив, что смог выдать действительно хорошие две недели своего тенниса. Я счастлив, поскольку впервые смог показать свой лучший четвертьфинал [турнира Большого шлема] по сравнению со всеми остальными четвертьфиналами, в которых я играл", - добавил теннисист.

Также Рублев ответил на вопрос о том, чувствует ли он вину за то, что он из России: "Нет. То есть я не знаю, что сказать. Я сделал так много заявлений, я думаю, что мое мнение очень ясно, так что это не вина, это больше просто ужасная ситуация. Конечно, никому этого не пожелаешь. Хочу, чтобы эти ужасные вещи поскорее закончились, чтобы у всех людей в мире был шанс на хорошую жизнь".

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.