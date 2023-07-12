СМИ: футболист "Динамо" Захарян может перейти в "Фейенорд" этим летом

Контракт полузащитника с московским клубом истекает летом следующего года

ТАСС, 12 июля. Нидерландский футбольный клуб "Фейенорд" заинтересован в приобретении полузащитника московского "Динамо" Арсена Захаряна. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист Фабрицио Романо.

Отмечается, что 20-летний игрок входит в список летних приобретений клуба из Роттердама. Также за футболистом, контракт которого с "Динамо" истекает летом 2024 года, следит амстердамский "Аякс".

Захарян дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 84 матча, в которых забил 17 голов и сделал 24 результативные передачи. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.