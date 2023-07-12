Цукерберг провел тренировку с чемпионами UFC перед поединком с Маском

Руководитель корпорации Meta тренировался с Исраэлем Адесанья и Александром Волкановски

НЬЮ-ЙОРК, 12 июля. /ТАСС/. Руководитель корпорации Meta (признана в России экстремистской) Марк Цукерберг провел тренировку с действующими чемпионами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) новозеландцем Исраэлем Адесанья и австралийцем Александром Волкановски. Об этом Адесанья сообщил во вторник в Instagram (запрещен в РФ).

Действующий чемпион UFC в среднем весе опубликовал совместные фотографии с Цукербергом и Волкановски, сделанные во время тренировки. "С Марком шутки плохи. Это серьезное дело", - подписал Адесанья. Цукерберг поделился публикацией на своей странице и прокомментировал ее: "Для меня большая честь тренироваться с вами, парни".

Адесанья - двукратный обладатель чемпионского пояса UFC в среднем весе. Он занимает пятую строчку в официальном рейтинге лучших бойцов чемпионата независимо от весовой категории. Волкановски в настоящее время делит первую строчку рейтинга с американским бойцом Джоном Джонсом. Австралиец недавно защитил чемпионский титул в полулегком весе.

Соперник Цукерберга Илон Маск тоже занят подготовкой к поединку. Недавно он провел тренировку с канадским бойцом смешанных единоборств Жоржем Сен-Пьером, тренером по джиу-джитсу и смешанным единоборствам Джоном Данахером, а также обладателем черного пояса по джиу-джитсу и блогером Лексом Фридманом.

22 июня Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить приложение, которое будет конкурировать с Twitter. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.