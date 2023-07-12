Отец футболиста Захаряна сообщил, что "Динамо" не предлагало новый контракт игроку

Действующее соглашение полузащитника со столичным клубом истекает по окончании сезона-2023/24

ТАСС, 12 июля. Отец полузащитника московского "Динамо" Арсену Захаряна Норайр Захарян не знает о желании бело-голубых предложить футболисту новый контракт. Комментарий Норайра Захаряна в среду приводит в своем Twitter журналист Грач Хачатрян.

"Новый долгосрочный контракт с "Динамо"? Мне об этом ничего не известно", - сказал Норайр Захарян.

28 июня "Спорт-Экспресс" сообщил, что "Динамо" собирается предложить Захаряну новый долгосрочный контракт. Действующее соглашение истекает по окончании сезона-2023/24.

12 июля журналист Фабрицио Романо в своем Twitter сообщил, что нидерландские клубы "Аякс" и "Фейенорд" заинтересованы в приобретении Захаряна.

Захарян дебютировал в основной команде "Динамо" в 2020 году. Всего в составе бело-голубых он провел 84 матча, в которых забил 17 голов и сделал 24 результативные передачи. Также полузащитник провел 7 матчей за сборную России.