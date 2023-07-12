Бывший футболист ЦСКА Думбия не считает переход в "Рому" ошибкой

В составе итальянской команды нападающий провел 14 матчей и забил два гола

ТАСС, 12 июля. Бывший нападающий московского футбольного клуба ЦСКА Сейду Думбия не считает ошибкой переход в итальянскую "Рому", поскольку хотел попробовать себя в другом чемпионате. Об этом он рассказал в среду "Спорт-Экспрессу".

Думбия выступал за ЦСКА с 2010 по 2014 год, в январе 2015-го ивуариец перешел в "Рому".

"Переход в "Рому" был ошибкой? Нет, на тот момент в российском чемпионате я себя исчерпал. Достиг максимум и хотел попробовать где-то еще. Для меня это был некий челлендж", - сказал Думбия.

"Ходили слухи об интересе со стороны "Анжи", но я уже настроился на отъезд из России. Еще приглашал [английский] "Тоттенхэм", я выбирал между Италией и Англией. Все решил звонок тренера "Ромы", он знал меня лично и убедил подписать контракт", - добавил он.

В составе "Ромы" Думбия провел 14 матчей и забил 2 гола. В 150 матчах за ЦСКА Думбия забил 95 голов и отдал 36 голевых передач. В составе армейцев нападающий трижды стал чемпионом России и дважды - обладателем кубка страны.