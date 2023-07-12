В Бразилии подтвердили приглашение от Федерации хоккея России на соревнования стран БРИКС

Директор Бразильской конфедерации ледовых видов спорта отметил, что детали участия в матчах пока не решены

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Бразильская конфедерация ледовых видов спорта подтвердила приглашение от Федерации хоккея России (ФХР) на участие в спортивных мероприятиях с участием стран БРИКС. Об этом ТАСС в среду сообщил директор конфедерации Салвадор Феррейра.

"Да, 16 июня Бразилия была удостоена чести быть приглашенной сыграть в соревновании среди стран БРИКС. Но по деталям пока еще не решено", - сказал Феррейра.

7 июля первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг сообщил о подписании меморандума с остальными странами - участницами БРИКС о развитии хоккейных отношений.

Межгосударственное объединение БРИКС включает в себя Россию, Бразилию, ЮАР, Индию и Китай.