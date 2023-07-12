В IIHF сообщили, что следят за ситуацией с переходом Федотова в ЦСКА

Организация проверят соблюдение трансферных правил всеми вовлеченными сторонами

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Международная федерация хоккея (IIHF) следит за ситуацией, связанной с переходом вратаря Ивана Федотова в ЦСКА, чтобы убедиться в соблюдении сторонами трансферных правил. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе IIHF.

"В настоящее время IIHF следит за ситуацией, чтобы убедиться в соблюдении трансферных правил всеми вовлеченными сторонами, на данном этапе не будем больше комментировать эту ситуацию", - сообщил собеседник агентства.

8 июля Континентальная хоккейная лига зарегистрировала двухлетний контракт ЦСКА с Федотовым. В тот же день в Национальной хоккейной лиге заявили, что данное соглашение является нарушением действующего контракта голкипера с "Филадельфией". 14 июня пресс-служба "Филадельфии" сообщила, что контракт вратаря с американским клубом останется в силе на сезон-2023/24. В понедельник Федерация хоккея России сообщила, что будет настаивать на строгом соблюдении правил международной федерацией в вопросе подписания контракта.

9 июля газета "Спорт-Экспресс" сообщила, что подписание контракта ЦСКА с Федотовым было осуществлено без трансферной карты. По правилам международной федерации, отсутствие трансферной карты не позволит допустить игрока к участию в чемпионате.