Тарпищев считает, что теннисист Медведев должен выходить в полуфинал Уимблдона

Россиянин сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Даниил Медведев обязан выходить в полуфинал Уимблдона. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Даня по логике должен "укатывать" соперника. Вопрос в том, что на турнире он не играет слету практически и от этого прогнозируем. А так по физике хорошо смотрится, и быстро восстанавливается, тем более у него щадящий матч в предыдущем круге", - сказал Тарпищев.

В четвертьфинале Медведев сыграет с американцем Кристофером Юбэнксом. Медведев впервые в карьере вышел в четвертьфинал Уимблдона. Ранее лучшим достижением россиянина на турнире был выход в четвертый круг в 2021 году. Тогда на этой стадии он уступил поляку Хуберту Хуркачу.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Действующим победителем турнира является Джокович. В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. В частности, им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.