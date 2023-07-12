СМИ: суверенный фонд Катара приобрел долю клуба НХЛ "Вашингтон"

Сообщается, что стоимость сделки составила около $4 млрд

ТАСС, 12 июля. Суверенный фонд Катара купил долю компании Monumental Sports & Entertainment, которой принадлежат клубы из Вашингтона, выступающие в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA). Об этом в среду сообщает портал The Athletic со ссылкой на источник.

По информации портала, стоимость доли составила около $4 млрд. Сообщается, что это первая инвестиция правительства Катара в американский спорт.

Дочерняя компания фонда Qatar Sports Investments владеет французским футбольным клубом ПСЖ.

Команда НХЛ "Вашингтон" основана в 1974 году, она является обладателем Кубка Стэнли 2018 года, за нее выступает второй снайпер в истории лиги россиянин Александр Овечкин. Клуб НБА "Вашингтон" образован в 1961 году, он является чемпионом лиги сезона-1977/78. Женский баскетбольный клуб "Вашингтон" основан в 1998 году, в 2019-м он выиграл плей-офф WNBA.