"Спартак" объявил о переходе футболиста сборной ДР Конго Бонгонда из испанского "Кадиса"

Соглашение рассчитано на три года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Демократической Республики Конго (ДРК) Тео Бонгонда перешел в московский футбольный клуб "Спартак" из испанского "Кадиса". Об этом в среду сообщила пресс-служба красно-белых.

Соглашение с игроком рассчитано на три года.

"Тео - игрок в расцвете сил, на пике своей карьеры, который добавит команде конкуренции, способен сразу же ее усилить. Мы внимательно следили за ним около девяти месяцев, изучили его игру в испанской, а до этого в бельгийской лиге, к слову, я даже общался с его детским тренером в академии. В лице Бонгонда мы получаем качественного "левоногого" правого вингера. Верим, что он добавит разнообразия игре "Спартака" в атаке, будет как можно чаще радовать наших болельщиков", - сказал пресс-службе "Спартака" спортивный директор клуба Пол Эшуорт.

Бонгонда 27 лет, он выступал за "Кадис" с лета 2022 года. В составе испанской команды игрок провел 32 матча, в которых забил 4 мяча и отдал 3 голевые передачи. По ходу карьеры нападающий также защищал цвета бельгийских "Зюлте-Варегема" и "Генка", турецкого "Трабзонспора" и испанской "Сельты". За сборную ДРК Бонгонда отметился 1 голом в 6 играх.

"Спартак" по итогам прошлого сезона занял третье место в турнирной таблице чемпионата России. Предстоящий сезон команда начнет 23 июля домашним матчем против "Оренбурга" в рамках национального первенства.