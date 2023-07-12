Ольховский: теннисист Рублев сможет выйти в полуфинал турнира Большого шлема

Ранее россиянин в четвертьфинале Уимблдона уступил сербу Новаку Джоковичу

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Андрей Рублев сможет победить в четвертьфинальном матче турнира Большого шлема, если продолжит играть так же, как на Уимблдоне. Такое мнение ТАСС в среду высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Я считаю, что Андрей очень хорошо выступил на Уимблдоне. На этом турнире он попал на Джоковича, которого сейчас обыграть очень сложно любому, но по скорости, по мощи игры Андрей является одним из сильнейших в мире. Я думаю, если он продолжит так играть, то обязательно преодолеет этот барьер и сможет выйти в полуфинал турнира Большого шлема", - сказал Ольховский.

11 июля Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона. Россиянин никогда не доходил дальше этой стадии на турнирах Большого шлема, на его счету восемь поражений.

Рублеву 25 лет, он занимает седьмое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), на его счету 13 побед на турнирах под эгидой организации. В 2021 году вместе с Анастасией Павлюченковой он стал олимпийским чемпионом в смешанном разряде, а также выиграл Кубок ATP и Кубок Дэвиса в составе команды России. Рублев в восьмой раз вышел в четвертьфинал турнира Большого шлема, однако ни разу не смог преодолеть эту стадию соревнований.