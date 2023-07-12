Фетисов считает, что Лайпсик вдохновит других иностранцев получить гражданство России

Хоккеист понимает преимущества жизни в России, отметил двукратный олимпийский чемпион

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. У канадского хоккеиста петербургского хоккейного клуба СКА Брендана Лайпсика в вопросе получения российского гражданства может оказаться много последователей. Такое мнение ТАСС в среду высказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

"Что в этом неожиданного? Парень понимает преимущества жизни в России, если он принимает такое непростое в нынешней политической ситуации решение. Хороший пример того, как люди относятся к нашей стране и нашим людям, зная ситуацию изнутри. Положительный момент, надеюсь, что у него будет много последователей", - сказал Фетисов.

Во вторник главный тренер СКА Роман Ротенберг сообщил, что Лайпсик, перешедший в команду летом, высказал желание принять российское гражданство и написал письмо президенту России Владимиру Путину.

Лайпсику 29 лет. До переезда в Россию он играл в Национальной хоккейной лиге, где провел 187 матчей, набрав 59 очков (16 шайб + 43 передачи). В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Лайпсик выступает с сезона-2020/21. Один сезон он провел за московский ЦСКА, а позднее перешел в магнитогорский "Металлург". Всего в КХЛ он провел 204 матча, набрав 142 очка (54 шайбы + 88 передач).