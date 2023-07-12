Тарпищев: теннисист Рублев сыграл в свой лучший теннис в матче с Джоковичем

Серб играл изощренно и является фаворитом турнира, подчеркнул президент Федерации тенниса России

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев показал свой лучший теннис в четвертьфинале Уимблдона против серба Новака Джоковича. Такое мнение ТАСС в среду высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

"Рублев играл в свой лучший теннис, думаю. Джокович просто оказался изощреннее и чище играл, разнообразнее, - сказал Тарпищев. - Грамотно действовал, использовал много мячей на противоходе. Новак любой пасьянс на корте может разложить. В игровых моментах он переигрывает любого и является фаворитом".

11 июля Рублев уступил сербу Новаку Джоковичу в четвертьфинале Уимблдона. Россиянин никогда не доходил дальше этой стадии на турнирах Большого шлема, на его счету восемь поражений.