12 июля, 07:26,
обновлено 12 июля, 07:36
Футбол во Франции

Российский футболист Кузяев перешел во французский "Гавр"

Сергей Бобылев/ ТАСС
Полузащитник "Гавра" Далер Кузяев
© Сергей Бобылев/ ТАСС

Соглашение рассчитано на два года

ТАСС, 12 июля. Российский полузащитник Далер Кузяев подписал контракт с французским футбольным клубом "Гавр". Об этом в среду сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение с игроком рассчитано на два года.

Кузяеву 30 лет, он выступал за "Зенит" с лета 2017 года, контракт игрока с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. В завершившемся сезоне футболист провел 35 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Вместе с "Зенитом" Кузяев стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке и один раз - в кубке страны. Ранее в чемпионате России Кузяев выступал за грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат").

В составе сборной России Кузяев провел 46 матчей, забил 2 гола и отдал 7 гоелвых передач. На чемпионате мира 2018 года в России полузащитник провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.

По итогам сезона-2022/23 "Гавр" занял первое место во втором по силе дивизионе чемпионата Франции и вышел в высшую лигу национального первенства. Клуб однажды побеждал в Кубке Франции (1959), лучшим результатом в чемпионате Франции является третье место в сезоне-1950/51. Кузяев станет вторым российским футболистом, который выступает в чемпионате Франции: в составе "Монако" играет полузащитник Александр Головин. 

Теги:
Футбол во Франции
© Информационное агентство ТАСС
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