Косторная рассказала о перенесенном мононуклеозе и пожелала выздоровления Щербаковой

Спортсменка отметила, что болезнь нанесла большой удар по печени

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Чемпионка Европы по фигурному катанию Алена Косторная в юниорском возрасте перенесла мононуклеоз, который диагностировали олимпийской чемпионке Анне Щербаковой. Об этом Косторная рассказала ТАСС в среду.

"Из-за мононуклеоза я не поехала на свой первый юниорский чемпионат России в Челябинск в 2015 году. Болела я долго, прошла много врачей, - рассказала Косторная. - Был большой удар по печени, после болезни этот орган до сих пор выглядит немного не так, как должен. Также из последствий была сильная усталость, боль в горле и скачущая температура на протяжении нескольких месяцев. Но я восстановилась, желаю скорейшего выздоровления Ане. Уверена, что у нее все будет супер и она пройдет эту трудность так же, как и все другие на ее пути".

Во вторник стало известно, что Щербакова заболела мононуклеозом, спортсменка прервала тренировки.