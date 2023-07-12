Семин: Кузяев не должен иметь проблем с адаптацией к чемпионату Франции по футболу

Бывший главный тренер сборной России отметил, что Далер Кузяев является игроком высокого уровня

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Полузащитник Далер Кузяев, перешедший в французский "Гавр", не должен иметь проблем с адаптацией к местному чемпионату, поскольку является универсальным игроком. Такое мнение ТАСС в среду высказал бывший главный тренер "Локомотива" и сборной России Юрий Семин.

"Думаю, проблем с адаптацией к чемпионату Франции у него не будет. Он игрок высокого уровня, у него хорошие физические данные, хорошо может играть как в атаке, так и в обороне. Он современный игрок", - сказал Семин.

В среду было объявлено о подписании Кузяева с "Гавром" двухлетнего контракта. По итогам сезона-2022/23 "Гавр" занял первое место во втором по силе дивизионе чемпионата Франции и вышел в высшую лигу национального первенства.

30 летний Кузяев выступал за "Зенит" с лета 2017 года, контракт игрока с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. В завершившемся сезоне футболист провел 35 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Вместе с "Зенитом" Кузяев стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке и один раз - в кубке страны. Ранее в чемпионате России Кузяев выступал за грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат").

В составе сборной России Кузяев вышел в 1/4 финала чемпионата мира 2018 года. На турнире игрок провел пять матчей.