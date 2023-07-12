Отец футболиста Кузяева рассказал о ходе переговоров с "Гавром"

У французского клуба амбициозные задачи, отметил Адьям Кузяев

ТАСС, 12 июля. Футбольный клуб "Гавр" проявил особую настойчивость в переговорах с российским полузащитником Далером Кузяевым, что повлияло на переход игрока. Об этом в среду "Спорт-Экспрессу" рассказал отец Кузяева и его агент Адьям Кузяев.

"У "Гавра" очень амбициозные задачи. Большую роль сыграло то, что они были очень настойчивы в переговорах, они устроили видеоконференцию всем руководством, включая главного тренера, аналитика и спортивного директора. На нас это повлияло. Мы благодарны всем болельщикам из России, кто всегда поддерживал Далера", - сказал Адьям Кузяев.

Кузяев подписал контракт с "Гавром" 12 июля. Соглашение рассчитано на два года.

Кузяеву 30 лет, он выступал за "Зенит" с лета 2017 года, контракт игрока с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. В завершившемся сезоне футболист провел 35 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Вместе с "Зенитом" Кузяев стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке и один раз - в кубке страны. Ранее в чемпионате России Кузяев выступал за грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат").

В составе сборной России Кузяев провел 46 матчей, забил 2 гола и отдал 7 голевых передач. На чемпионате мира 2018 года в России полузащитник провел 5 матчей и не отметился результативными действиями.