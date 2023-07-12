Федерация тяжелой атлетики России подала заявку на участие спортсменов в чемпионате мира

Российские спортсмены готовы выступать на всех международных соревнованиях на равных условиях со своими соперниками, подчеркнул Максим Агапитов

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) отправила в Международную федерацию тяжелой атлетики (IWF) заявку на участие своих спортсменов в чемпионате мира, который пройдет в сентябре в Саудовской Аравии. Об этом ТАСС сообщил в среду президент ФТАР Максим Агапитов.

"Наши спортсмены готовы выступать на всех международных соревнованиях на равных условиях со своими соперниками, - сказал Агапитов. - В условиях, где отсутствует дискриминация, где нет места санкциям, которые давно перешли из спортивного в политическое поле и нарушают права российских атлетов. Так как мы готовы выступать в соревнованиях, то все необходимые технические процедуры соблюдаем. Заявки на участие в чемпионате мира мы отправили, все наши спортсмены доступны для допинг-тестирования, их профили в системе ADAMS своевременно заполняются".

"Команда прошла отбор и готова в любой момент выехать на чемпионат мира в составе 20 человек (по 10 мужчин и женщин - прим. ТАСС). Все зависит теперь от исполкома IWF. Если голос разума восторжествует, федерация примет решение в соответствии со своим уставом и спортивными принципами, то тогда наши спортсмены должны получить право выступить на чемпионате мира. Мы готовы выехать в Саудовскую Аравию и соревноваться там на равных условиях", - добавил глава ФТАР.

Агапитов заметил, что международная федерация пока не ответила своим коллегам из России на письма о несогласии с предложенными IWF критериями допуска на зарубежные старты. "К сожалению, время уходит, близится дедлайн, после наступления которого мы не сможем по техническим причинам выехать на чемпионат мира даже при самом благоприятном для нас решении исполкома международной федерации. Времени у них не так много осталось, мяч теперь на стороне IWF", - заключил собеседник ТАСС.

Исполком IWF 12 мая принял решение допустить до участия в турнирах под своей эгидой россиян и белорусов, получивших нейтральный статус. Все спортсмены, претендующие на получение такого статуса, должны заполнить индивидуальные декларации (обязательства), в которых должны подтвердить, что не имеют в настоящее время никаких контрактных или других связей с вооруженными силами, органами государственной безопасности или другими структурами, оказывающими поддержку в проведении спецоперации на Украине.

Ранее Агапитов раскритиковал IWF за то, что российским спортсменам и ФТАР предоставили всего восемь часов на ознакомление и подписание англоязычного юридического документа для участия в июньском этапе Гран-при на Кубе, который являлся квалификационным для Олимпиады в Париже. В итоге никто из российских спортсменов и тренеров не подписал требуемые международной федерацией декларации и не полетел в Гавану. Пропуск турнира на Кубе лишил отечественных штангистов возможности претендовать на участие в Играх 2024 года.