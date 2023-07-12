Гендиректор "Зенита" Медведев заявил, что Марио Фернандес проходит медобследование

Ранее защитник расторг контракт с бразильским "Интернасьоналом", в который он перешел в декабре 2022 года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Защитник Марио Фернандес проходит медицинское обследование перед подписанием контракта с петербургским футбольным клубом "Зенит". Об этом журналистам в среду сообщил генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

"Марио Фернандес проходит сегодня медицинское обследование", - сказал Медведев.

Ранее Фернандес расторг контракт с бразильским "Интернасьоналом", в который он перешел в декабре 2022 года. Арендное соглашение было рассчитано до конца 2023 года. При этом представители ЦСКА подчеркивали, что продолжение карьеры Фернандеса в России по взаимному соглашению возможно только в армейском клубе. 7 июня главный тренер "Зенита" Сергей Семак сообщил, что клуб ведет переговоры о переходе Фернандеса.

Фернандесу 32 года, он выступал за ЦСКА с 2012 года. В составе армейцев защитник принял участие в 329 матчах в различных турнирах, забив 11 голов и отдав 47 результативных передач. Вместе с московской командой он трижды выиграл чемпионат России, один раз стал обладателем Кубка России, а также два раза завоевал Суперкубок России. В 2016 году Фернандес получил российское гражданство, а через год дебютировал за сборную России. В общей сложности он провел за российскую национальную команду 33 матча, забив 5 голов и отдав 3 результативные передачи. 18 мая прошлого года защитник принял решение приостановить карьеру, а 11 декабря было объявлено о его возвращении к выступлениям.