Александр Медведев рассказал, что футболист Вендел скоро прибудет в расположение "Зенита"

Бразилец выступает за петербургский клуб с октября 2020 года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Бразильский полузащитник Вендел в скором времени прибудет в расположение петербургского футбольного клуба "Зенит". Об этом в среду журналистам рассказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев

"Вендел находится в дороге. Конечно, скоро прибудет [в расположение команды]", - сказал Медведев.

Венделу 25 лет, он выступает за "Зенит" с октября 2020 года. В прошедшем сезоне игрок провел за "Зенит" 33 матча в различных турнирах, в которых отметился 9 голами и 5 результативными передачами. В составе петербургского клуба бразилец трижды становился чемпионом России, дважды - обладателем суперкубка страны. Ранее игрок выступал за португальский "Спортинг" и бразильский "Флуминенсе".

Ранее главный тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что петербуржцы разрешили Венделу искать новый клуб. Бразильский портал Time do Povo сообщал, что игрок ведет переговоры с бразильскими командами "Коринтианс" и "Фламенго".