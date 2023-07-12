Александр Медведев считает, что игра "Гавра" будет строиться вокруг футболиста Кузяева

Генеральный директор "Зенита" отметил, что во французском клубе собраны молодые игроки

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Гавр" после перехода Далера Кузяева будет строить свою игру вокруг российского полузащитника. Такое мнение в среду журналистам высказал генеральный директор петербургского "Зенита" Александр Медведев.

"Гавр" - молодая команда, где нет суперигроков, поэтому вокруг Далера будет строиться по крайней мере игра в середине поля. Хочется пожелать удачи Далеру", - сказал Медведев.

Кузяев подписал контракт с "Гавром" 12 июля. Соглашение рассчитано на два года. С лета 2017 года россиянин выступал за "Зенит".

В прошлом сезоне Кузяев провел 35 матчей за "Зенит" в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Вместе с "Зенитом" Кузяев стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке и один раз - в кубке страны. Ранее в чемпионате России Кузяев выступал за грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат").