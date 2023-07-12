Головин надеется, что футболист Кузяев сможет проявить себя в чемпионате Франции

Далер Кузяев подписал контракт с "Гавром" сроком на два года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский полузащитник "Монако" Александр Головин надеется, что Далер Кузяев, перешедший во французский футбольный клуб "Гавр", сможет проявить себя и стать заметным игроком в местном чемпионате. Об этом Головин в среду рассказал ТАСС.

"Конечно, всегда хорошо, когда российские футболисты получают предложения из сильнейших чемпионатов, можно только порадоваться этому. Есть ли в этом моя заслуга, что удалось заиграть в "Монако" и отношение к игрокам из России улучшилось? Мне сложно говорить об этом, со стороны виднее, просто работаю на максимуме, стараюсь приносить пользу команде, а оценки пусть выносят специалисты и болельщики. В любом случае, надеюсь, что Далер сможет проявить себя, станет заметным игроком в чемпионате Франции", - сказал Головин.

Кузяев подписал контракт с "Гавром" 12 июля. Соглашение рассчитано на два года.

Кузяеву 30 лет, он выступал за "Зенит" с лета 2017 года, контракт игрока с петербургским клубом был рассчитан до 30 июня 2023 года. В завершившемся сезоне футболист провел 35 матчей в разных турнирах, в которых забил 5 мячей и сделал 7 голевых передач. Вместе с "Зенитом" Кузяев стал пятикратным чемпионом России, дважды победил в суперкубке и один раз - в кубке страны. Ранее в чемпионате России Кузяев выступал за грозненский "Терек" (сейчас - "Ахмат").

Головин выступает за "Монако" с 2018 года, в прошлом сезоне команда заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата Франции. Головин провел за команду 45 матчей во всех турнирах, забив 8 мячей и отдав 8 результативных передач.