Ольховский считает теннисиста Медведева явным фаворитом матча против Юбэнкса

Даниил Медведев нашел свой ритм, считает Андрей Ольховский

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российский теннисист Даниил Медведев является явным фаворитом четвертьфинального матча Уимблдона против американца Кристофера Юбэнкса. Такое мнение ТАСС в среду высказал победитель двух турниров Большого шлема в миксте Андрей Ольховский.

"Я считаю, что Медведев будет явным фаворитом в этом матче. Возможно, его соперник показывает сейчас лучший теннис в жизни, он уже обыграл серьезных соперников, но класс Даниила гораздо выше. Медведев хорошо играет на этом покрытии, он нашел свой ритм, я не думаю, что у него должны возникнуть проблемы", - сказал Ольховский.

Матч между Медведевым и Юбэнксом состоится 12 июля. Уимблдон завершится 16 июля.