РФС согласовал запуск дополнительных поездов для болельщиков в Казань на Суперкубок

В матче за трофей сыграют "Зенит" и ЦСКА

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российский футбольный союз (РФС) согласовал с Федеральной пассажирской компанией (ФПК) запуск дополнительных поездов из Москвы в Казань и обратно для болельщиков, которые собираются посетить матч за Олимпбет - Суперкубок России. Об этом ТАСС в среду сообщил директор по маркетингу и коммерции РФС Илья Фимушкин.

Матч за Суперкубок между чемпионом страны "Зенитом" и обладателем кубка ЦСКА состоится 15 июля в Казани, начало игры в 17:00 мск.

"По просьбе РФС ФПК назначила два состава. Первый отправится из Москвы 14 июля в 21:30 мск и прибудет в Казань в день матча, 15 июля в 10:36 мск. Обратный маршрут назначен на 01:00 мск 16 июля и прибывает в Москву в тот же день в 15:58 мск, - сказал Фимушкин. - Отправление второго дополнительного поезда запланировано из Москвы на 21:15 мск 14 июля, а в Казань он прибывает в субботу в 12:54 мск. Обратно этот состав отправится 16 июля в 13:22 мск и будет в Москве в понедельник, 17 июля в 05:02 мск. Продажа билетов на дополнительные поезда, которые позволят попасть на матч более тысячи болельщикам, стартует сегодня в 17:00 мск".

Также РФС согласовал включение дополнительных вагонов общей вместимостью 200 мест в уже имевшиеся в расписании поезда, следующие по маршрутам Москва - Казань и Санкт-Петербург - Казань и обратно.