Перешедший в "Трактор" хоккеист Дер-Аргучинцев надеется вернуться в НХЛ через два года

Права на нападающего в НХЛ закреплены за "Торонто"

ТАСС, 12 июля. Новичок челябинского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Трактор" нападающий Семен Дер-Аргучинцев надеется вернуться в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) через два года. Об этом Дер-Аргучинцев сообщил в интервью "Спорт-Экспрессу", опубликованном в среду.

"Конечно, мне хочется играть за "Торонто". У меня остается мечта играть в НХЛ. Надеюсь, что через два года у меня получится снова попробовать свои силы за океаном. Вряд ли я бы попал в основной состав, поэтому сейчас для меня лучше играть в КХЛ", - сказал Дер-Аргучинцев.

Дер-Аргучинцев стал игроком "Трактора" в июне, в НХЛ права на форварда закреплены за "Торонто".

Дер-Аргучинцеву 22 года, в прошлом сезоне он выступал за "Торонто Марлиз" из Американской хоккейной лиги. В 50 матчах регулярного чемпионата он набрал 40 очков (12 шайб + 28 голевых передач). В плей-офф в 5 играх россиянин набрал 3 очка (2+1).