Экипаж Каргинова выиграл шестой этап ралли "Шелковый путь" в зачете грузовиков

Седьмой этап будет разделен на два спецучастка, протяженность первого составит 162,5 км, второго - 267,26 км

ТАСС, 12 июля. Экипаж российской команды "Камаз-мастер" под управлением Андрея Каргинова в среду стал победителем шестого этапа ралли-рейда "Шелковый путь" в зачете грузовиков. Этап по участку Самара - Саратов был поделен на два специальных участка, длина первого составила 136,24 км, второго - 125,98 км.

Экипаж Каргинова выиграл оба спецучастка, первый команда преодолела за 1 час 20 минут 29 секунд, второй - за 1 час 9 минут 8 секунд. Вторым стал экипаж "Камаз-мастера" под управлением Дмитрия Сотникова (1 час 20 минут 39 секунд; 1 час 9 минут 14 секунд). Тройку лидеров замкнул экипаж белорусской команды МАЗ под управлением Сергея Вязовича (1:20.47; 1:10.16).

Седьмой этап пройдет 13 июля по маршруту Саратов - Волгоград и также будет поделен на два спецучастка. Протяженность первого составит 162,50 км, второго - 267,26 км.

Ралли "Шелковый путь" проводится с 2009 года на территории России, в отдельные годы соревнования проводились на территории государств Центральной Азии и Китая. В этом году гонка проходит с 6 по 15 июля. Экипажам предстоит пройти 5 230 км дистанции, из которых 2 350 км составляют скоростные спецучастки. В общей сложности за 10 дней спортсмены проедут по 13 регионам РФ и пересекут три часовых пояса.