Стал известен состав правления Российской премьер-лиги

Футбол в России

Правление избрано сроком на один год

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) избрало состав правления организации. Об этом в среду сообщает пресс-служба РПЛ.

12 июля в Москве прошло общее собрание клубов РПЛ.

В состав правления вошли президент РПЛ Александр Алаев, исполнительный директор РПЛ Сергей Чебан, вице-президент и генеральный директор грозненского "Ахмата" Ахмед Айдамиров, генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев, президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов, генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров и исполнительный директор "Зенита" Максим Погорелов.

Правление РПЛ избрано сроком на один год.