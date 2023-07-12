Украина не намерена отказываться от идеи бойкота соревнований с участием россиян

Опция пересмотра бойкота не рассматривается, заявил Вадим Гутцайт

ТАСС, 12 июля. Украинские спортсмены продолжат бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов. Об этом в среду в интервью изданию "Общественное" заявил министр молодежи и спорта Украины, президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт.

"Есть государственное решение, что мы все равно не участвуем в этих соревнованиях, - сказал Гутцайт. - На сегодняшний день такая опция (по пересмотру бойкота - прим. ТАСС) не рассматривается. Сложно сейчас, но есть такое решение, мы его приняли, двигаемся по нему. У всех на сердце тяжело, вы же понимаете. Но здесь [в офисе НОК] была встреча со всеми президентами федераций, которые выразили свое мнение, это было общее решение".

18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. На заседании кабинета министров Украины было принято постановление о внесении соответствующих изменений в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса.

НОК Украины неоднократно заявлял о возможности бойкота Олимпиады в Париже в том случае, если российских и белорусских спортсменов допустят к соревнованиям. 9 февраля президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил в письме Гутцайту, что бойкот Игр является нарушением Олимпийской хартии. Также он назвал прискорбными попытки НОК Украины оказать влияние на принятие решений по участию в Играх спортсменов из России и Белоруссии.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным соревнованиям исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.