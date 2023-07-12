12 июля, 12:05
Футбол в России

Гендиректор "Спартака" надеется, что Медина своей игрой заслужит доверие болельщиков

Олег Малышев отметил, что клуб не завершил работу на трансферном рынке

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Генеральный директор футбольного клуба "Спартак" Олег Малышев выразил надежду, что полузащитник Хесус Медина, пришедший из ЦСКА, заслужит своей игрой доверие болельщиков. Об этом он в среду рассказал журналистам.

"Понятно, что переход вызывает эмоции. Не такие сильные, я надеюсь, потому что Медина не стал легендой ЦСКА, - сказал Малышев. - Мы смотрели с прагматичной точки зрения, и надеюсь, что игрой на поле он заслужит доверие болельщиков. Работу на трансферном рынке мы не закончили".

"Он обладает качествами, которые мы искали. К сожалению, не смогли по-другому закрыть эти необходимости. Мы приняли решение пригласить его, потому что его игровые качества нам были нужны", - добавил он.

10 июля "Спартак" объявил о подписании контракта с Мединой.

По информации "Спорт-экспресса", ЦСКА получит за трансфер около €7,5 млн. "Неправильно называть суммы перехода", - подчеркнул гендиректор. 

Теги:
Российский футбол
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