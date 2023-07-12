Малышев: окончательное решение об изменении названия арены "Спартака" еще не принято

Контракт на действующее название стадиона истекает в конце 2023 года

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Нынешнее название домашнего стадиона московского футбольного клуба "Спартак" может быть изменено. Об этом журналистам в среду заявил гендиректор "Спартака" Олег Малышев.

"Термин "переименование" не совсем корректный. У нас есть действующий контракт с банком "Открытие" на нейминг стадиона, он истекает в конце 2023 года, - сказал Малышев. - Решение о том, будет ли продан нейминг или останется "Лукойл-Арена", окончательно не принято. Варианты рассматриваются".

"На данный момент есть вероятность, что нейминг будет с кем-то еще", - отметил он.

Домашний стадион "Спартака" носит название "Открытие банк - Арена" по имени одного из спонсоров клуба. В июне портал "Рейтинг букмекеров" сообщил о том, что к концу 2023 года стадион будет называться "Лукойл-Ареной".