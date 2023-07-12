В "Спартаке" рассказали о моральном состоянии Промеса на фоне судебного процесса

Уровень самоотдачи и готовности у нидерландского нападающего очень высокий, отметил генеральный директор "Спартака"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Квинси Промес в работе демонстрирует высокий уровень самоотдачи, судебный процесс не сказывается на его готовности приносить команде пользу. Об этом журналистам в среду заявил генеральный директор клуба Олег Малышев.

"Мы стараемся быть в курсе ситуации, пока никаких изменений или апдейтов нет, ждем развития событий, - сказал Малышев. - Сказывается ли ситуация на его моральном настрое? Трудно заглянуть человеку в голову, но я вижу, что уровень самоотдачи и готовности у него очень высокий и мы этому очень довольны".

19 июня суд Амстердама приговорил Промеса к 18 месяцам тюрьмы за нападение на двоюродного брата, футболист был обвинен в нападении при отягчающих обстоятельствах, он должен выплатить €7 тыс. двоюродному брату в качестве компенсации. Инцидент произошел на семейной вечеринке в 2020 году, во время которой Промес нанес брату удар ножом.

Адвокат футболиста сообщил, что решение будет оспорено, до рассмотрения дела всеми инстанциями приговор в силу не вступит.