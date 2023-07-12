В РПЛ предложили новую систему распределения доходов между клубами

В лиге долгие годы существует система из двух компонентов, отметил Александр Алаев

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Финансовые средства от коммерческой деятельности Российской премьер-лиги (РПЛ) с сезона-2024/25 предложено распределять по трем показателям. Об этом в среду журналистам заявил президент РПЛ Александр Алаев.

"В РПЛ долгие годы существует система из двух компонентов: доля доходов в равных размерах и от результатов. Мы изучали мировой опыт, все лиги ввели третий компонент - маркетинг, ТВ-просмотры, молодые футболисты, плюс есть ретроспективная составляющая. Понимаем, что неправильно резко менять систему, но приятно, что нашу систему поддержали. В сезоне-2023/24 останется схема 50% на 50%", - сказал Алаев.

"Мы с правлением предложили три ключевых показателя эффективности: посещаемость, работа в диджитал-сфере с аудиторией и выход на поле молодых футболистов. Есть время, чтобы утвердили схему, может, появятся другие показатели", - добавил Алаев.

12 июля прошло общее собрание клубов РПЛ.