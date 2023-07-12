Глава РПЛ Алаев рассказал, что встреча с судьями должна пройти в течение июля

Новый руководитель департамента судейства предлагает очень серьезные изменения, отметил Александр Алаев

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Встреча руководства Российской премьер-лиги (РПЛ) с представителями судейского корпуса должна пройти в июле. Об этом журналистам рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

"На прошлом собрании приняли решение провести отдельную встречу. РФС предложил конкретную дату, но прошли серьезные изменения в судейском корпусе, мы предложили встречу перенести, - сказал Алаев. - Очень важно, чтобы господин Мажич принял в ней участие. Получится до старта - будет прекрасно, если задержимся - ничего страшного".

"Мажич работает недавно, но уже предлагает очень серьезные изменения, мы их поддерживаем. Надеемся, что вопросов по судейству будет меньше. Встреча должна быть в течение месяца", - добавил он.

В конце июня бывший арбитр Международной федерации футбола серб Милорад Мажич стал новым руководителем департамента судейства Российского футбольного союза (РФС).