12 июля, 12:51
Футбол в России

Алаев: РПЛ ведет работу над приглашением на Зимний кубок иностранных команд

Последний раз турнир проходил в феврале в Абу-Даби

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Российская премьер-лига (РПЛ) ведет работу над приглашением на Зимний кубок иностранных команд. Об этом журналистам в среду рассказал президент премьер-лиги Александр Алаев.

"Одна из самых ярких инициатив - это проведение кубка, и наша задача сделать его представительным. В том году было четыре клуба, надеюсь, в этом году будет больше, - сказал Алаев. - Во все клубы РПЛ направлены приглашения. В идеале мне видится картина с участием иностранных команд - работа ведется, но страны я пока не хочу называть. Мы поставили цель до конца лета определиться с составом участников".

Последний раз турнир проходил с 2 по 11 февраля в Абу-Даби с участием "Спартака", "Ростова", "Краснодара" и "Сочи". Его победителем стал "Спартак". 

Теги:
Российский футбол
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