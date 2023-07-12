Алаев уверен, что система карты болельщика заработает к первой домашней игре "Рубина"

Казанский клуб первый домашний матч проведет 30 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) следит за процессом внедрения системы карты болельщика в Калининграде и Казани и уверено в том, что она будет налажена к началу турнира. Об этом журналистам в среду заявил президент РПЛ Александр Алаев.

"Мы постоянно находимся на связи с представителями регионов, у кого-то процесс идет полегче, как у "Балтики", у кого-то сложнее, как у "Рубина". Но мы ставим задачу, чтобы на первом домашнем матче с "Оренбургом" система функционировала. Зная компетентность и способность решать самые сложные задачи в Республике Татарстан, уверен, у них все получится, мы со своей стороны сделаем все возможное, ежедневно делаем", - сказал Алаев.

Ранее "Спорт-Экспресс" сообщил, что казанский "Рубин" может перенести стартовые домашние матчи нового сезона РПЛ из-за проблем с системой карты болельщика на "Ак Барс - Арене" - домашнем стадионе команды.

"Рубин" должен сыграть первый домашний матч после возвращения в РПЛ 30 июля, соперником по второму туру будет "Оренбург". 5 августа "Ак Барс - Арена" должна принять матч "Рубина" с московским "Спартаком".