Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в полуфинал Уимблдона

В четвертьфинале белорусская теннисистка обыграла Мэдисон Киз из США

ЛОНДОН, 12 июля. /ТАСС/. Белоруска Арина Соболенко в среду обыграла американскую теннисистку Мэдисон Киз в четвертьфинале Уимблдона - третьего в сезоне турнира Большого шлема.

Встреча закончилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу Соболенко, выступающей на турнире под вторым номером посева. Киз получила 25-й номер. В полуфинале белоруска сыграет с победительницей матча между представительницей Туниса Онс Жабер (6-й номер посева) и действующей чемпионкой турнира представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной (3), ранее выступавшей за Россию. В прошлом году Жабер и Рыбакина играли в финале турнира. В случае выхода в финал Уимблдона Соболенко станет первой ракеткой мира, так как Ига Свёнтек (1) из Польши, возглавляющая рейтинг Женской теннисной ассоциации (WTA), во вторник в четвертьфинале уступила украинке Элине Свитолиной, получившей от организаторов турнира специальное приглашение (wild card).

Соболенко 25 лет, она занимает 2-е место в рейтинге WTA, на ее счету 13 титулов под эгидой организации, 3 из которых спортсменка выиграла в текущем сезоне. Лучшим результатом Соболенко на турнирах Большого шлема является победа на Открытом чемпионате Австралии в 2023 году.

Киз 28 лет, она располагается на 18-й позиции в мировом рейтинге и выиграла 7 турниров WTA. Лучшим результатом американки на турнирах Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2017 года.

Уимблдон проводится на травяном покрытии в Лондоне. Призовой фонд соревнований составляет $56,3 млн, они продлятся до 16 июля. Из россиянок турнир выигрывала Мария Шарапова (2004).

В 2022 году организаторы Уимблдона не допустили россиян и белорусов до участия в турнире из-за ситуации на Украине. На этот раз Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий. Им запрещено выражать в различных формах поддержку проведению специальной военной операции, а также получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых этими государствами.