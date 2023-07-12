Алаев рассказал о церемонии награждения футболистов "Спартака" бронзовыми медалями

Клуб пока не уведомлял лигу о том, когда им вручать медали

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Московский "Спартак" пока не уведомлял Российскую премьер-лигу (РПЛ) о предпочтительной дате вручения бронзовых медалей за прошлый сезон. Об этом ТАСС в среду рассказал президент РПЛ Александр Алаев.

5 июня Алаев рассказал ТАСС, что ЦСКА и "Спартак" получат медали за прошедший сезон РПЛ, когда устроят торжественные мероприятия и пригласят представителей лиги. Футболисты ЦСКА получили серебряные медали за прошлый сезон после товарищеского матча с московским "Динамо" 8 июля.

"Когда проводить церемонию награждения бронзовыми медалями - решение "Спартака", - сказал Алаев. - ЦСКА предложил нам наградить их [серебряными медалями] на своем мероприятии. Пока у меня не было информации от "Спартака". Регламент четко не фиксирует какие-то временные премии, это решение клуба, они могут самостоятельно - хоть на тренировке, хоть на первом матче вручить медали".

"Обязательно ли в этом году? Будет странно, если они не будут вручены в этом году", - добавил Алаев.

Первый матч нового сезона РПЛ "Спартак" проведет 23 июля дома против "Оренбурга".