Алаев рассказал, когда прекратят действовать его полномочия в комитете УЕФА

Ранее он сообщил, что покинет должность председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу

МОСКВА, 12 июля. /Корр. ТАСС Роман Шлуинский/. Полномочия председателя комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по мини-футболу и пляжному футболу Александра Алаева прекратят действие после обновления комитетов организации. Об этом Алаев рассказал ТАСС в среду.

28 июня после исполкома УЕФА Алаев сообщил ТАСС, что покинет пост председателя комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу.

"Мы обсуждали, коллеги предложили продолжить работу в структурах комитетов УЕФА, сейчас конкретно называть не буду, - сказал Алаев. - Меняется состав всех комитетов, видимо, на ближайшем исполкоме (26 сентября - прим. ТАСС) это произойдет. Ждем обновления, ротацию этих комитетов. Посмотрим, какую должность и какой комитет для работы предложат мне".

"Мои полномочия действуют как раз до обновления [комитетов]. Есть, условно говоря, цикл 2019-2023, УЕФА уведомил, что мы проводим ротацию. Планировали еще в мае сделать, но, видимо, там много было заявок, они сейчас там распределяются, потом исполком утверждает новые составы всех комитетов. Те перестают действовать", - добавил Алаев.

Алаеву 43 года, он является председателем комитета УЕФА по мини-футболу и пляжному футболу с 2017 года. С 2019 по 2022 год он занимал пост генерального секретаря Российского футбольного союза. С февраля 2021-го по июль 2022-го был президентом Футбольной национальной лиги. С 2022 года является президентом Российской премьер-лиги.