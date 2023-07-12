В сборной Украины по пляжному футболу не исключили участия в чемпионате мира с белорусами

Украинцы и белорусы пробились в финальную часть, которая пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Сборная Украины по пляжному футболу может принять участие в финальной части чемпионата мира, в которую также пробилась команда Белоруссии, решение будет принято позднее. Об этом в среду изданию "Общественное" сообщил главный тренер сборной Украины Николай Костенко.

"Позиция моя личная как тренера, а также тренерского корпуса и команды - мы категорически против, чтобы белорусские и российские спортсмены участвовали в любых соревнованиях. Но здесь вопрос [относительно бойкота сборной Украины чемпионата мира] в принятии решения у руководства федерации, министерства", - сказал Костенко.

При этом, по словам Костенко, в Международной федерации футбола (ФИФА) пообещали, что сборные Украины и Белоруссии будут разведены в ходе соревнований по сетке вплоть до финала.

Президент Национального комитета Украины Вадим Гутцайт прокомментировал ситуацию как сложную: "Будем рассматривать этот вопрос, совещаться. Это сложный, болезненный вопрос, будем решать. Но мы стоим на своем: если будем принимать участие в соревнованиях, где есть россияне и белорусы, будем признавать, что они могут быть в спортивном мире рядом со всеми".

18 апреля пресс-служба Министерства молодежи и спорта Украины сообщила, что будет лишать спортивные федерации страны национального статуса, если их атлеты будут участвовать в международных соревнованиях, на которых выступают представители России и Белоруссии. На заседании кабинета министров Украины было принято постановление о внесении соответствующих изменений в положение о предоставлении на конкурсной основе спортивной федерации статуса национальной и лишения такого статуса. 12 июля Гутцайт заявил, что украинские спортсмены продолжат бойкотировать международные соревнования с участием россиян и белорусов.

Чемпионат мира пройдет с 15 по 25 февраля 2024 года в ОАЭ, всего в финальную часть соревнований пробились 16 сборных, четыре из которых от Европы - команды Украины, Белоруссии, Португалии и Италии. Решениями ФИФА и Союза европейских футбольных ассоциаций российские сборные и команды отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.