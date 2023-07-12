Бывший координатор сборной Бразилии рассказал о давлении "Зенита" на Малкома и Клаудиньо

В 2021 году "Зенит" угрожал расторжением контрактов футболистам, чтобы они покинули расположение сборной и могли сыграть в матче Лиги чемпионов против "Челси"

ТАСС, 12 июля. Петербургский "Зенит" оказывал давление на нападающего Малкома и полузащитника Клаудиньо и угрожал им расторжением контрактов с целью заставить футболистов в сентябре 2021 года покинуть расположение сборной Бразилии, чтобы принять участие в матче Лиги чемпионов против английского "Челси". Об этом порталу Globo в среду заявил бывший координатор сборной Бразилии Жуниньо Паулиста, сейчас занимающий пост директора по развитию Бразильской конфедерации футбола (CBF).

В 2021 году Малком и Клаудиньо были вызваны в национальную команду для участия в отборочных матчах чемпионата мира, но покинули расположение сборной и после прохождения обязательного в Великобритании карантина смогли 14 сентября сыграть за "Зенит" в гостевом матче Лиги чемпионов против "Челси". 1 сентября 2021 года CBF заявила, что не согласна с действиями "Зенита" и направила жалобу в Международную федерациею футбола.

"Скажу за себя, мне не понравилось их [Малкома и Клаудиньо] отношение, я сказал им об этом, - сказал Паулиста. - Руководство "Зенита" сильно давило на них, очень жестко настаивало на своем и даже угрожало им расторжением контракта. На них оказывалось большое давление, но я был расстроен их решением отказаться от бразильской сборной".

Малкому и Клаудиньо по 26 лет, они являются олимпийскими чемпионами в составе сборной Бразилии. Малком выступает за "Зенит" с 2019 года, Клаудиньо - с 2021 года. 22 июля "Зенит" объявил о продлении контрактов с Малкомом и Клаудиньо, соглашения обоих футболистов с клубом рассчитаны до конца сезона-2026/27. 24 февраля президент РФ Владимир Путин своим указом предоставил футболистам российское гражданство.