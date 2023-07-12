12 июля, 15:51
Сборные по футболу

Футболистка сборной Ирана поделилась ожиданиями от матча с командой России

Торжественная встреча женской сборной Ирана в Казани
© Алина Файзрахманова/ ТАСС

Сборная Ирана 14 июля в Казани сыграет первый в истории товарищеский матч против футболисток российской команды

КАЗАНЬ, 12 июля. /ТАСС/. Женская сборная Ирана по футболу надеется на хороший и справедливый матч с российской командой. Об этом журналистам рассказала футболистка Захра Ганбари в среду во время торжественной встречи команды в Казани.

Сборная Ирана 14 июля в Казани сыграет первый в истории товарищеский матч против футболисток российской команды. Встреча пройдет на стадионе "Центральный".

"Это первый раз, когда мы играем со сборной России, это одна из лучших команд в мире. Мы анализировали их игру и надеемся на хороший, справедливый матч. Сейчас мы не можем предсказать результат, но сделаем все, что в наших силах", - сказала футболистка Захра Ганбари.

Спортсменка отметила, что в последние месяцы команда провела несколько сборов в стране и полностью готова к предстоящему матчу.

Второй матч между женскими сборными России и Ирана пройдет 18 июля в Казани в закрытом режиме. 

Теги:
ИранРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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